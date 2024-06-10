【レア】GB　バトルユニットゼオス ZEOTH　箱説付き

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ゲームボーイのレアソフト『バトルユニットZEOTHゼオス』です。初期動作確認済み。付属品は画像に写っているものが全てです。内蔵電池があるものについては保証できませんので予めご了承下さい。外観や付属品の状態につきましては必ず掲載画像をご確認の上、納得頂いた方のみご購入お願いします。