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Ebten限定　超次元ゲイムネプテューヌGameMaker 新入社員DXボックス
商品番号 W71095514186
商品名

Ebten限定　超次元ゲイムネプテューヌGameMaker 新入社員DXボックス
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 10,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超次元ゲイムネプテューヌGameMakerR:Evolution新入社員ウェルカムボックスPS5版ファミ通DXパック3Dクリスタルセット下記6点のエビテン限定セット商品となります。・PS5用ゲームソフト『超次元ゲイムネプテューヌGameMakerR:Evolution新入社員ウェルカムボックス』・描き下ろしB2タペストリー・オリジナルアクリルパネル・お風呂ポスター12種セット・オリジナルパスケース・3Dクリスタル“ネプテューヌ”【新入社員ウェルカムボックス同梱物】・ビクトリィー社社員用パーカー・ビクトリィー社システム手帳・ビクトリィー社社員証・ビクトリィースペシャルエディション同梱物　　“つなこ”描き下ろし特製BOX　　ビジュアルアートブック　　サウンドトラックCD　　Nマークメタルチャーム　新品未開封品となります。即購入OKです　値下げはできません#ゲーム#RPG#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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