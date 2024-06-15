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レトロン5 RETRON5
商品番号 J99277176273
商品名

レトロン5 RETRON5
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 8,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レトロン5RETRON5HYPERKINのレトロゲーム互換機です。下記の9種類のゲーム機用ソフトがこれ1台で遊べます。　・ファミコン/NES(海外)　・スーパーファミコン/SNES(海外)　・メガドライブ/GENESIS(海外)　・ゲームボーイ(日本/海外)　・ゲームボーイカラー(日本/海外)　・ゲームボーイアドバンス(日本/海外)あまり使用して無いので比較的美品です。動作確認しました。付属品説明書他全てあります。付属品で使用したのは電源アダプターのみです。その他未使用です。価格交渉はお控え下さい。#HYPERKIN#Retron5#レトロゲーム互換機#ファミコン#スーパーファミコン#スーファミ#ゲームボーイ#ゲームボーイアドバンス#メガドライブ#NES#SNES#GENESIS
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