レトロン5 RETRON5

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レトロン5RETRON5HYPERKINのレトロゲーム互換機です。下記の9種類のゲーム機用ソフトがこれ1台で遊べます。 ・ファミコン/NES(海外) ・スーパーファミコン/SNES(海外) ・メガドライブ/GENESIS(海外) ・ゲームボーイ(日本/海外) ・ゲームボーイカラー(日本/海外) ・ゲームボーイアドバンス(日本/海外)あまり使用して無いので比較的美品です。動作確認しました。付属品説明書他全てあります。付属品で使用したのは電源アダプターのみです。その他未使用です。価格交渉はお控え下さい。#HYPERKIN#Retron5#レトロゲーム互換機#ファミコン#スーパーファミコン#スーファミ#ゲームボーイ#ゲームボーイアドバンス#メガドライブ#NES#SNES#GENESIS