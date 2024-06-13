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レア❣️ TWICE fanfare トランプ ラブリー トレカ カード
商品番号 V52784987871
商品名

レア❣️ TWICE fanfare トランプ ラブリー トレカ カード
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

fanfareラブリートランプスペードのAジョーカー11.12.13は抜けています。今は売られていないのでレアだと思います❣️全体的にはきれいですが、自宅保管品なので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いいたしますm(__)m特典トレカその他TWICEグッズ出品中です❣️TWICEファンファーレトレカステッカーシールフォトカードレーベル予約特典予約特典トレカ特典トレカナヨンジョンヨンモモサナジヒョミナダヒョンチェヨンツウィ写真集フォトブックオールオールトレカ全員トレカフォトカードトランプカード#TWICE#トレカ#アルバム#cd#ナヨン#ジョンヨン#モモ#サナ#ジヒョ#ミナ#ダヒョン#チェヨン#ツウィ
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