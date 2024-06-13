レア❣️ TWICE fanfare トランプ ラブリー トレカ カード

fanfareラブリートランプスペードのAジョーカー11.12.13は抜けています。今は売られていないのでレアだと思います❣️全体的にはきれいですが、自宅保管品なので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いいたしますm(__)m特典トレカその他TWICEグッズ出品中です❣️TWICEファンファーレトレカステッカーシールフォトカードレーベル予約特典予約特典トレカ特典トレカナヨンジョンヨンモモサナジヒョミナダヒョンチェヨンツウィ写真集フォトブックオールオールトレカ全員トレカフォトカードトランプカード#TWICE#トレカ#アルバム#cd#ナヨン#ジョンヨン#モモ#サナ#ジヒョ#ミナ#ダヒョン#チェヨン#ツウィ