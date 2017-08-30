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エレファントカシマシ デビュー30周年記念写真集
商品番号 G86523389262
商品名

エレファントカシマシ デビュー30周年記念写真集
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エレファントカシマシ30thANNIVERSARYTOUR2017\"THEFIGHTINGMAN\"デビュー30周年記念写真集開封後、本日と合わせて3回程見ました。美品だと思いますが中古品ではありますのでご理解あるかたのご購入お待ちしています。
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