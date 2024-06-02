・うちわ・アルバム9冊・トレカ22枚・フォトカード8枚・アクスタ3体・コレクトケース48枚収納可ペン卒し、周りにスンチョルペンもいない為出品致します。不明な点や、お値段のご相談がございましたら、お気軽にお尋ね下さいm(__)mスンチョルの事が大好きな方に買い取って頂けたら幸いです



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