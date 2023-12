【大型配送タイプ】江口洋介さん掲載ページ（A3サイズ配送）#6758

こちらはYOUPAPERシリーズ(折り目の無いタイプ)の掲載ページです。折り目が無い約A3サイズを専用梱包で大型配送いたします。〈ストレートタイプとは?〉通常ではタブロイドサイズを二つ折り(約A4サイズ)にして配送しているスタンダードな二つ折り配送とは異なり、大型のタブロイド(約A3サイズ)ストレートのまま宅配便で大型配送するタイプです。そのため、大型1ページ写真も折り目を気にせずに折り目無しで入手頂けます。〈大型板ダンボール&厚紙宅配便配送〉1ページがタブロイド(約A3サイズ)とポスターサイズとかなり大きな紙面で、このまま折らずに(折り曲がり防止の板ダンボール補強し濡れ防止PPフィルム)に加えてA3サイズの厚紙封筒に入れてお送りします。〈トラブル防止のため神経質な方はご遠慮下さい〉※紙を使用した印刷物のため、細かい傷や汚れ滲み色抜け匂いなどなど他様々ありますので、ご理解いただけますようお願いします。※梱包には注意しておりますが、シワや角折れはある物とお考えください。※同時購入の場合には同梱にて発送いたします。#江口洋介#るろうに剣心#YOUPAPER



画像・写真 佐藤浩市×江口洋介、本格初共演で“覚悟”を見せる!(1/6 ...



シジエム サンス パル カルティエ」の内覧会特別イベントに出席した ...



今年デビュー35周年の江口洋介、2度目のビルボードライブ - 音楽ナタリー



フジテレビ on X:



江口洋介 - Wikipedia



江口洋介の画像・写真 | 田村正和 「最近声変わりした」 進化した ...



9/24から】江口洋介のデビュー35周年記念ライブ ディレクターズカット ...



画像・写真 | 江口洋介、デビュー35周年ライブが放送決定 「これからも ...



江口洋介Yosuke Eguchi Fan Club | Facebook



01月01日、江口洋介(2023) - ぴくちゃあ通信



画像・写真 | 江口洋介、デビュー35周年ライブが放送決定 「これからも ...



01月01日、江口洋介(2023) - ぴくちゃあ通信



01月01日、江口洋介(2014) - ぴくちゃあ通信



画像・写真 | 江口洋介、デビュー35周年ライブが放送決定 「これからも ...



BE HERE NOW ~35th Anniversary~Yosuke Eguchi Live 2023」東京 ...