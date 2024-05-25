TRANSFORMERS BOTCON 2015 AUTOBOT STEPPER

トランスフォーマーボットコンTRANSFORMERSBOTCON2015AUTOBOTSTEPPERオートボットステッパーシャッタードグラス 中古美品となります。まんだらけで中古のセットで購入し、すでに所持しているものを出品いたします。購入後は変形させていません。 2時間以内にご連絡お支払いできる方で、宜しくお願い致します。コンビニ支払いはご遠慮ください。 中古品ですので、神経質な方のご入札はご遠慮下さい。 当方はダンボール等の確保のため、基本7日以内の発送となります。お急ぎのご入札は断らせていただきます。送料込みの商品以外は全てゆうパック着払いとなります。 一度他人の手に渡った物だということをご理解いただける方のみのご入札をお願い致します。 最近開封後の初期不良について当方に連絡してくる落札者がいらっしゃいますが、初期不良については一切ご対応いたしかねます。自己責任でご購入ください。予めご了承ください。



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Stepper (SG) - Transformers Wiki



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