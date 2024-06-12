機界戦隊ゼンカイジャー Blu-ray COLLECTION 1

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一度視聴しました。【解説】ゴレンジャーが戦う世界、ジュウレンジャーが戦う世界、キラメイジャーが戦う世界…あらゆる世界が、機械生命体キカイノイドの世界「キカイトピア」の悪の王朝「トジテンド」によって、小さなギアにとじこめられ消えてしまった。最後に狙われたのは平行世界に唯一残ったこの世界。この世界が「キカイトピア」とまざってから1ヵ月。人間とキカイノイドは、次第に打ち解けてきていた。ところがトジテンドが攻め込んでくると、仲良くなれると思っていたキカイノイドが暴れだす。五色田介人は、両親が残した秘密のアイテム「ギアトリンガー」とスーパー戦隊の力を凝縮した「センタイギア」を使ってゼンカイザーにチェンジ!正義の心を持った4人のキカイノイドと共に、トジテンドに立ち向かう。1人の“人間\"ヒーローと4人の“ロボ\"ヒーローが主役というこれまでにない斬新さと“これぞスーパー戦隊!\"という世界観をあわせもつシリーズ45作記念作。ボーナスディスクには初のスピンオフドラマ「『機界戦隊ゼンカイジャー』スピンオフゼンカイレッド大紹介!」も収録!\u003c収録話\u003eDISC1:#1~6DISC2:#7~12【キャスト】駒木根葵汰、増子敦貴、世古口凌、森日菜美、榊原郁恵(声):浅沼晋太郎、梶裕貴、宮本侑芽、佐藤拓也ほか