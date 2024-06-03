

USED(3回) gallery B.B.E ガラス鉢 金魚鉢 茶道具 花器 - ガラス



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ご覧くださってありがとうございます。夏の茶会で使用した茶道具整理のためUSED(3回)●galleryB.B.E ガラス鉢 茶道具金魚鉢 花器にも輸入雑貨店で¥8000位で購入サイズ約∅29.7cm 高さ13cm 底∅12cm厚み5mm箱サイズ 31cmx31cmx14cm《訳あり》縁１箇所にキズあり。(写真#5)触感では判らない程、外損なし。ガラス内のキズになっています。他に使用にさしつかえる目立つダメージは見あたりません(素人判断)。●ガラス小物色々蓮の花、カエル(1)、金魚(2)、極小亀(2)、浮き玉、ビー玉、ガラス風ペブル(小石)数年前、夏の茶会で3回使用しました。涼を感じて頂きたくて、受付に置きました。毎回違う人に任せてアレンジをお願いしました。同じ道具でも人それぞれに個性が違いあしらい方が違います。だから楽しい！！茶会用の道具として扱っていましたので、大事に3回使用しただけです。 USED、訳あり、保管品です。気に入って使ってくださる方にお譲りしたいと思います。神経質な方、細かい事が気になる方はご遠慮ください。80〜100サイズで発送致します。