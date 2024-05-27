PCエンジンDUO-R アーケードカード付き

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PCエンジンDUO-Rアーケードカード付き本体ACアダプター互換品AVケーブルコントローラーマルチタップアーケードカードDUOコンデンサ交換後に短時間ですが動作確認をしました。バックアップ用を含め本体全コンデンサの交換をしてあります。マルチタップは動作確認できていません。30年くらい前の機器のため、こちらで気が付かなかった瑕疵等があった場合も保証はございませんので、ご了承ください。その他、基本詳細はプロフィールに記載しています。