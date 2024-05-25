enhypen ペンライト エンジン棒

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商品詳細
即購入○暗所にて保管していたため、綺麗かと思いますがあくまで素人保管なので神経質な方はお控えください。箱に多少の擦れなどございます。トレカはつきません×ご希望の方には画像2枚目のジェイのペンライト用レザーストラップもお付けします。取引メッセージにて一言お願い致します。(何もない場合はお付けしません)
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