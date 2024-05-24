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美品　騎士竜戦隊リュウソウジャー　DXキシリュウオー　トリケーン　アンキローゼ
商品番号 A78785086667
商品名

美品　騎士竜戦隊リュウソウジャー　DXキシリュウオー　トリケーン　アンキローゼ
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,365 円
在庫状況 あり

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商品詳細

子どもが使用していたものですので、細かな傷等ございます。神経質な方はご遠慮願います。梱包は、商品の箱にプチプチ（緩衝材）を巻く予定です。バンダイ騎士竜戦隊リュウソウジャー騎士竜シリーズ01＆02＆03竜装合体DXキシリュウオースリーナイツ#バンダイ#スーパー戦隊シリーズ#騎士竜戦隊リュウソウジャー#キシリュウオー#バンダイ騎士竜戦隊リュウソウジャー騎士竜シリーズ01＆02＆03竜装合体DXキシリュウオースリーナイツ
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