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レア‼️クラフトワークspeak\u0026read Texas Instruments
商品番号 S17657881160
商品名

レア‼️クラフトワークspeak\u0026read Texas Instruments
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当方2個所有しているので機材整理のため出品致します。本来は子供向けのおもちゃとして発売された品ですがテクノ系など音楽クリエイターに愛された名器です。非常にレアです。現在ではなかなか入手できない品です。　この機会にぜひ、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate924248.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper81609.html
http://narcologia.ru/goods/seamless833329.html
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