レア‼️クラフトワークspeak\u0026read Texas Instruments

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当方2個所有しているので機材整理のため出品致します。本来は子供向けのおもちゃとして発売された品ですがテクノ系など音楽クリエイターに愛された名器です。非常にレアです。現在ではなかなか入手できない品です。 この機会にぜひ、よろしくお願いいたします。