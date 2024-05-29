最終価格 ✨希少 限定 廃盤✨ hide 浴衣 レモネード XJAPAN

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商品詳細
✴️期間限定再値下げ✴️⚠️お値引き不可⚠️LEMONedレモネードの２０年位前のお品です(出品・採寸の為、初めて開封しました)未使用の物はもうなかなか見つからないと思うので、ファンの方いかがでしょうか。幅約４.５cmの腰ひも付きです。⚠️サイズ表記はありませんので、必ず下記の実寸をご確認下さい⚠️身丈：約１３６.５cm身幅：約６２cm裄丈：約６３cm袖丈：約２８cm腰ひも：幅約４.５cm#レモネード#希少#レア#廃盤#バンド#ロック#XJAPAN#hide#イエローハート#香水#パズル#バッグ#ネックレス#ネクタイ#デニム#コート#スーツ#ワンピース#スカート#パンツ#ジャケット#ブラウス#Tシャツ#カットソー#水着#衣装#食器#腕時計#指輪#パンプス#サンダル#傘#着物#本#CD#DVD#リトグラフ等出品しています。
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