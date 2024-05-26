ポケモンカードゲーム アートコレクション

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・中古品のため、カバーに多少のスレヨレ・小さな角折れ、ごく小さな汚れや破れ、若干の日焼け等がある場合がございます。・パラパラ目視検査では書き込み等はないようですが、中古品扱いであるため軽微な見落としはご容赦願います。・付録や特典などは商品説明欄に記載のない場合は付属いたしませんので、予めご了承ください。・即購入OKです。・素人保管のため神経質な方は購入をお控えください。