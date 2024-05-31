リザードンVSTAR リザードンv ミュウツーVSTAR sar ローダー付き

自引き品です。開封してすぐスリーブに入れて暗所で保存していました。素人目ですがキズ、白かけはごさいません。発送の際は折れ、濡れ防止の配慮をしての発送になります。検索用ポケカポケモンカードゲームプロモカードプロモパックスペシャルボックスbox未開封デッキスタータースカーレットバイオレットユニバース25thクライマックススタートデッキ100スターバースバトルリージョンミラータイムゲイザーダークファンタズマスペースジャグラーパラダイムトリガーポケモンgoロストアビス白熱アルカナarsarchrcsrsrhrursaかがやくヒスイアメイジングVstarスターVmaxオリジンサポートマリィプライド博士の研究ユウリアセロラガラルヒガナシロナ覇気チェレンジャッジマンおじょうさまメロンルリナキバナサナシンオウコルニフヨウモミカトレアナタネクララシャクヤカイセレナボスの指令カミツレツツジアクロマスズナ仲間たちハイパーボールスーパーレベルネストフェザードリームヒスイのヘビーあなぬけのヒモポケモンいれかえポケモンキャッチャーエネルギー転送ふしぎなアメクラッシュハンマーエネルギーつけかえ霧の水晶巻物エネルギー回収パワータブレット学習装置封印石レスキューキャリーうねりの扇望遠スコープこだわりベルトグローブバッジメットツールジャマーダークパッチガッツのつるはしスタジアム塔頂への雪道ポケストップ基本水エネルギー雷悪草闘鋼超炎特殊いちげきれんげきスパイラルラッキーフュージョンダブルターボピカチュウメッソンインテレオンミュウツーザシアンザマゼンタバドレックスウーラオスカイリューレックウザピチュービーダルゲッコウガシャワーズサンダースブースターエーフィブラッキーリーフィアグレイシアニンフィアイーブイスイクンエンテイライコウギラティナリザードンカメックスフシギバナファイヤーサンダーフリーザーアルセウスディアルガパルキアムゲンダイナネオラントメタモンルカリオダークライ



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