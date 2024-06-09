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【PS4】ギャルガンヴォルトバースト コレクターズエディション
商品番号 Y97660603866
商品名

【PS4】ギャルガンヴォルトバースト コレクターズエディション
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 12,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。プレイステーション4用ソフト「ギャルガンヴォルトバースト」のCollector'sEditionになります。海外で発売され、完全受注生産だったため現在は販売しておらず、大変希少です。追加キャラ（コール、RAY、アキュラ、くろな、シアン、テンゾウ）が収録された完全版となっています。ソフトはリージョンフリーのため国内のPS4で動作可能です。【セット内容】・GalGunvoltBurst(PS4)パッケージ版・ピクセルステッカーコレクションから245個のステッカー「ピクセルステッカー」を再現したセット・オリジナルサウンドトラック・GAL*GUNVOLTBURSTキャラアクリルスタンド9種プレイステーション4プレステ4海外横スクロール2DアクションロックマンランアンドガンRun\u0026Gunシューターアーケードジャンプアクションレトロ80年代ドット絵ピクセル
http://narcologia.ru/goods/flight489728.html
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