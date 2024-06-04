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16・17世紀の数学的音楽理論 音楽の数量化と感性的判断をめぐって
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16・17世紀の数学的音楽理論 音楽の数量化と感性的判断をめぐって
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,750 円
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「16・17世紀の数学的音楽理論音楽の数量化と感性的判断をめぐって」大愛崇晴定価:￥7000#大愛崇晴#大愛_崇晴#本#芸術／音楽・舞踊
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【中古】１６・１７世紀の数学的音楽理論 音楽の数量化と感性的判断をめぐって/晃洋書房/大愛崇晴

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16・17世紀の数学的音楽理論 音楽の数量化と感性的判断をめぐって
正誤表 - 株式会社晃洋書房

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