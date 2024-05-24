こち亀5枚DVDセットB

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DVDのレンタル落ち（レンタルショップなどで使用された中古商品）です(^^)当方で視聴などさせていただいてますが中古商品という前提でご購入いただければと思います。また、元からビニール袋に入ってたものもあるため写真などで確認お願いします。【状態】Cランク【外装】ビニール袋ケース【割引】条件次第【その他】発送時は厚紙や緩衝材で補強します！こちら葛飾区亀有公園前派出所