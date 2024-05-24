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★レア商品★ポヤル\u0026シュチェパーネク『ふしぎな庭』シリーズ 他 [DVD]
商品番号 R73630474690
商品名

★レア商品★ポヤル\u0026シュチェパーネク『ふしぎな庭』シリーズ 他 [DVD]
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,476 円
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商品詳細

「Fantastic!CzechAnimation　ポヤル\u0026シュチェパーネク『ふしぎな庭』シリーズ他」　ブジェチスラフ・ポヤルアート・アニメ大国チェコからやってきたアニメ集。チェコ・アニメ映画祭2006上映作品に、未公開のタイトルも収録。絵本テイストの懐かしくてかわいい短編をはじめ、深いアイディアによるアート系の作品が楽しめる。#Animation#Czech#ブジェチスラフ・ポヤル#チェコアニメ#チェコ#人形アニメ#アニメDVD#アートアニメ
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