★レア商品★ポヤル\u0026シュチェパーネク『ふしぎな庭』シリーズ 他 [DVD]

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商品詳細
「Fantastic!CzechAnimation ポヤル\u0026シュチェパーネク『ふしぎな庭』シリーズ他」 ブジェチスラフ・ポヤルアート・アニメ大国チェコからやってきたアニメ集。チェコ・アニメ映画祭2006上映作品に、未公開のタイトルも収録。絵本テイストの懐かしくてかわいい短編をはじめ、深いアイディアによるアート系の作品が楽しめる。#Animation#Czech#ブジェチスラフ・ポヤル#チェコアニメ#チェコ#人形アニメ#アニメDVD#アートアニメ
http://narcologia.ru/goods/recuperation908621.html
http://narcologia.ru/goods/providence847894.html
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ポヤル＆シュチェパーネク「ふしぎな庭」シリーズ他
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