xxxHOLiC DVD 第一巻　第二巻　第三巻　ホリック

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商品詳細
5555円→4999円お値下げしました(*^^*)アニメDVDxxxHOLiC第一巻~第三巻です(*^^*)一度観てそのまましまっていました(*^_^*)新品の状態で購入しました(^^*)状態は良いと思います☆彡多少は細かい傷があるかもしれません。「xxxHOLiCDVD第一巻」大原さやか/福山潤/水島努定価:￥6000「xxxHOLiCDVD第二巻」大原さやか/福山潤/水島努定価:￥6000「xxxHOLiCDVD第三巻」大原さやか/福山潤/水島努定価:￥6000合計18000円したため大変お得な商品だと思います！ご興味がある方や集めている方がいらっしゃればぜひ宜しくお願い致します\u003c(__)\u003e※自宅保管のためご理解の上ご購入下さい。#大原さやか#福山潤#水島努#CD・DVD#ホリック#xxxHOLiC#アニメ
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