NINTENDO SWITCH HAD-S-KA 新品未開封

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo抽選会で当選したものです。2023年8月23日に受け取りました。未開封のため動作確認はできておりません。初期不良の場合は、メーカーに直接ご連絡をお願いします。



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