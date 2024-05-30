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レア！ 初期版 アンジェラ フィギュア SPAWN
商品番号 R82730035077
商品名

レア！ 初期版 アンジェラ フィギュア SPAWN
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#OLD#トッドトイズ#スポーン#初期版アンジェラノーパンバージョン（SP-2)#フィギュア#SPAWN#レア版SPAWNシリーズのアンジェラフィギュアです。未開封のケースに入っています。●サイズ：（ケース）縦24cm横15.5cm奥行き6cm●状態：空調管理のされた室内にてケースのまま飾っていました。新品未開封の公式商品です。日焼けや汚れなどはありません。美品ですが、使用感が気になる方は写真でご確認ください。●その他、注意事項他の商品もご購入の際は一箱梱包をいたしますので、事前にコメント下さい。
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