レア！ 初期版 アンジェラ フィギュア SPAWN

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商品詳細
#OLD#トッドトイズ#スポーン#初期版アンジェラノーパンバージョン（SP-2)#フィギュア#SPAWN#レア版SPAWNシリーズのアンジェラフィギュアです。未開封のケースに入っています。●サイズ：（ケース）縦24cm横15.5cm奥行き6cm●状態：空調管理のされた室内にてケースのまま飾っていました。新品未開封の公式商品です。日焼けや汚れなどはありません。美品ですが、使用感が気になる方は写真でご確認ください。●その他、注意事項他の商品もご購入の際は一箱梱包をいたしますので、事前にコメント下さい。
http://narcologia.ru/goods/stepchild996352.html
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