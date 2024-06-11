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NEOGEO X GOLD　ネオジオX　新品未開封　SNK
商品番号 S77489576451
商品名

NEOGEO X GOLD　ネオジオX　新品未開封　SNK
ブランド名 ネオジオ
特別価格 税込 27,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封です。箱の傷もほとんどありません。ネオジオXは本体バンドルの裏が経年でべとつきますが、そういった中身に関する部分は確認できませんのでご了承ください。※　業者ではないので補償もできません。コレクションとしては最高の品かと思いますが、到着後の商品に対するクレームはご遠慮ください。神経質な方もお断りします。数年間、暗所でダンボールの中で大切に保管しておりました。お値下げはこちらのタイミングで行わせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。SNK他ゲーム機本体NEOGEOXGOLDcolor:BLACKポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#エス_エヌ_ケイ#SNK
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