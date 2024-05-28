★特別豪華セット★wii U コントローラ　ハンドル　ヌンチャク　ソフト付き

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付属品:本体、コントローラー(wiiコントローラー4つ、コントローラーpro)、ハンドル4つ、ヌンチャク2つ、ソフト10本、wiifitボード、付属品商品状態:中古品のため多少の使用感はありますが、全体的に状態は良好です。アルコール、次亜塩素酸水で清掃および除菌済みです。におい:当方は非喫煙者のため気になる臭いはありません。発送:プチプチで丁寧に包んで発送致します。※他のフリマアプリにも出品中です。他で購入された場合は取消する可能性がございます。ご了承の程よろしくお願い致します。※その他質問がありましたらコメントお待ちしております。なるべく早く回答致します。※土日祝日の発送ができない場合がございます。※商品が説明と大きく異なっている場合や初期不良がありましたら全額返金対応致しますので受取評価前にご連絡下さい(到着後1週間以内)。検索ワード超豪華版超ごうか版太鼓の達人太鼓の達人セットウイーWiiウィーゲームまとめ売りゲーム機本体テレビゲームニンテンドーニンテンドウ任天堂リモートコントロールクラシックコントローラークラシックコントローラーproヌンチャクWiiリモコンwii本体WiiリモコンプラスWiiモーションプラスWiiuウィーユー