◎西屋太志【本:原画集】Free!DF KEYFRAMES COLLECTION

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◎Free!-DivetotheFuture-・OPENINGandENDINGKEYFRAMESCOLLECTION・2019年4月7日発行・全120ページ・定価：3300円◎Free!DFのオープニング（OP)＆エンディング（ED)の原画作品に興味がある方、Free!シリーズの総作監/西屋太志さんのFree!DFのOP/EDのレイアウト修正画を見てみたい方におすすめの商品です◎商品の状態：・元々、未開封品でしたが、年数が経過している事と商品の中身を確認するために開封済み・開封後はOPP袋に入れて保管・本の外側＆中身は「良好」・全体的に見て良好のため「未使用に近い」と設定◎Free!-DivetotheFuture-のオープニング/エンディングのレイアウト修正の一部と名場面の原画が掲載◎本の後半部分はスペシャルページとしてFree!DFのキービジュアルの絵が複数枚掲載【◎個人的なおすすめ本：ご参考までに◎】◎原画の中に描かれているキャラクター1人1人の個性豊かな表情、身体の動き/線の描き方が自然かつ安定感があって、目で見てとても美しいです（キャラクターたちの髪の毛の流れや着ている服のしわなども自然かつ丁寧に描かれている事が一目でわかります）◎キャラクター達の集合絵の描き方や自然に見える空間のバランスの取り方など、クリエイターさん達の技術力/表現力の高さに圧倒されるFree!シリーズの本だと個人的に思います。まだ見ていないFree!シリーズのファンに自信を持っておすすめ致します（この本でクリエイターさん達が丁寧/繊細に描いた原画の魅力を感じてもらえたらと思います）◎梱包は「OPP袋+段ボール等の厚紙」で商品を保護し発送致します