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ポケモンカード　レイジングサーフ1ボックス　新品未開封シュリンク付き
商品番号 N30832938022
商品名

ポケモンカード　レイジングサーフ1ボックス　新品未開封シュリンク付き
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードレイジングサーフ　1Box新品未開封シュリンク付き一箇所シュリンクに小さな穴がありますので、5枚目の写真をご参考下さい。ご理解いただける方のみご購入お願い致します。ランダム性のある商品ですので中身での評価はご遠慮下さい。24時間発送⭕️即購入⭕️お値下げ❌何か質問等ありましたらコメント欄までお願い致します。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス・パック
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