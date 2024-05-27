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風来のシレン外伝女剣士アスカ見参! for Windows公式パーフェクトガイ…
商品番号 H54708329127
商品名

風来のシレン外伝女剣士アスカ見参! for Windows公式パーフェクトガイ…
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「風来のシレン外伝女剣士アスカ見参!forWindows公式パーフェクトガイド奥義の書」日焼けや過度な擦れや破れ等は無く、年月を考えても全体的に状態は良い方だと思います。読んだのもパラパラとめくる程度で、折り曲げての読書はしておりません。出品者、家庭内にタバコは吸いません。ペットも無し。写真でご判断お願い致します。梱包はプチプチを巻いて、ネコポスor宅急便コンパクトで発送予定です。ご了承の程、お願い致します。美品だと個人的に思いますが、あくまでも中古ですので、新品のクオリティーを求める方、神経質な方はご購入をご遠慮下さい。尚、すり替え防止の為、ご購入後の返品はお受けできませんので、ご理解いただける方のみご購入下さい。宜しくお願い致します。#チュンソフト#本#生活／諸芸・娯楽
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