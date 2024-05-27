【美品】Switch本体有機EL ホワイト 新品購入ワンオーナー品

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ご覧頂きありがとうございます。Switch本体有機ELホワイトです。付属品はすべて揃っています。おまけで液晶保護シールもお付けします。ビックカメラで購入。店舗印／レシートあり室内のみで大人が使用，若干のよく見ると使用感がありますが目立ったキズや汚れはございません。液晶保護フィルムもすぐに貼り、コントロールカバーを着用，使用しました。20日以降で良ければ新しいマリオのソフトも+5,500円でご一緒にお付けします。(予約購入しましたがプレイする時間がなく、、、)#ゲーム#その他#ゲーム機本体#Other