ファミコンソフト　激レア獣王記

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商品詳細
ツインファミコン、互換機で稼働確認してますが、本体との相性がある為、ご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。バックアップ付きソフトについては、電池が切れている場合も考えられます、商品到着後の保証はできませんので慎重にご検討お願い致します。※神経質な方、細かい事気になる方購入お控えください。自宅保管品にご理解頂ける方宜しくお願いします。
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