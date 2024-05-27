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本日出品停止　AgustD D-DAY ソウル Day-2 FCトレカ
商品番号 C73362042601
商品名

本日出品停止　AgustD D-DAY ソウル Day-2 FCトレカ
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AgustDD-DAYソウル公演2日目FCブース限定トレカ貰ってからすぐスリーブに入れて保管しておりましたスリーブ+硬質ケース+防水加工即購入⭕️#ユンギ　#SUGA#シュガ#AgustD
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