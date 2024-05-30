【直筆サイン入】田島昭宇/画業35周年作品集「Baby Baby」特典付

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商品詳細
直筆サイン入り田島昭宇画業35周年作品集「BabyBaby」特典ポストカード付状態としましては1〜2度読んだ程度で保管。ほぼ新品に近い状態となります。2021年販売。店舗特典での直筆サイン入りの仕様になります。特典でポストカード付き。※自宅保管、購入から年数が経っているため、多少のスレや傷がある場合もございます。ご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/revamp525922.html
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Ｂａｂｙ Ｂａｂｙ 田島昭宇画業３５周年作品集
田島昭宇画業35周年作品集『Baby Baby』 (小学館クリエイティブ単行本)
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