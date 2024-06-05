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赤井孝美画集 陽気な娘さんたち
商品番号 A47242961136
商品名

赤井孝美画集 陽気な娘さんたち
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「電脳学園」「プリンセスメーカー」のキャラクターデザイン、原画、企画、ゲームデザイン、監督を務めるマルチアーティスト赤井孝美のオリジナル画集。豊富なカラーと、秘蔵のラフの数々で赤井孝美のすべてがわかる。幻のオリジナルコミックも収録。あくまで古本であることをご理解の上、ご購入のほどお願いいたします。イラスト集メディアワークス
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