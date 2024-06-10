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プレステ5★　新品未開封★　１年保証付★
商品番号 Q21125346158
商品名

プレステ5★　新品未開封★　１年保証付★
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 20,965 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション5CFI-1200A01ご覧いただきありがとうございます。新品未使用品になります。購入したばかりで外箱のダンボールからも出してもいない状態です。よって、完全に未開封です。住所が明記されない領収書（2023/7/25購入）のみ、同封致します。#プレステ5#プレステ5本体#ゲーム#本体#PlayStation5#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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