MONSTA X 公式 ワルツ We Are Here トレカ ジュホン

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商品詳細
MONSTAX2019ワールドツアーWeAreHereジュホントレカverAverBモネクワルツトレカスリーブ・硬質ケース・防水対策をして発送いたします。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼MONSTAX関連のグッズやトレカ（主にジュホン）多数出品予定です！！☆おまとめ買いで割引きいたします☆ご要望等ございましたら、お気軽にコメント頂ければと思います。よろしくお願いいたします。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼#ジュホン#キヒョン#ミニョク#ヒョンウォン#ショヌ#チャンギュン#IM#ウォノ#モネク#MONSTA_X
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