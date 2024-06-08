美品　ウィザードリィ　ディンギル　プレイステーションソフト

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プレイステーションソフト「WizardryDIMGUIL」素人検品ですがかなり美品です。古いカセットのため状態等につきましてはご理解の上ご検討お願い致します。傷、汚れ等については写真でご確認下さい。写真にあるものが全てです。すべて揃った状態の物はあまりないと思いますので早い者勝ちです。まとめ買い申請でお得に購入できます。#ウィザードリィディンギル#レトロゲーム#プレステ#ウィザードリィ#PlayStation#プレステソフト#PS