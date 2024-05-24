NEW ニンテンドー 3DS LL メタリックブルー ホワイト ソフトセット

NintendoNEWニンテンドー3DSLL2個、ゲームソフトセットです。color:メタリックブルー,パールホワイトゲーム機本体種類:3DS充電コードゲームソフト:ポケットモンスタームーンドラゴンクエストxiイレブン過ぎ去りし時を求めて逆転裁判123サウンドトラックCD付き・SDカードは付きません・初期化済み・動作確認済み・タッチペン付き・メタリックブルーは傷があります。（画像参照）・素人保管です。中古品であることをご了承ください。#任天堂#Nintendo



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