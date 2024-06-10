NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ購入しましたが少し遊んだあと多忙になり、使用していませんでした。目立った傷はないですが、若干コントローラーに使用感あるのと、素人保管はご了承ください。初期化済み。動作も問題ありません。付属品や梱包などは綺麗に置いてましたので写真のようにお届けします！よろしくお願いします！#任天堂#Nintendo※値下げしました！



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