T-ARA フォトブックCD

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辛ラーメン×T-ARAフォトCDブック辛ラーメンの懸賞品だったと思います。●状態：普通で目立った汚れはありません。CDは当初に何回か試聴したと思います。但し、もう何年も試聴していないので現在は分かりません。動作確認はしてません。●その他、注意事項：後は写真などを考慮して下さい。又、中古品ということをご理解の上ご検討ください。値段交渉は承ります。