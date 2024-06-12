キム・ジョンギ 2013 スケッチコレクション Kim Jung-Gi 画集

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商品詳細
■商品説明圧倒的な画力を誇る韓国の天才アーティスト・金政基(キム・ジョンギ)氏が描いたスケッチ・落書きが詰まった日本未発売の作品集です。■商品状態新品未開封品です。画像1枚目は開封したサンプルです。実際にお届けする商品は、画像2枚目の未開封品です。■注意事項完璧な状態をお求めの方、神経質な方は購入をご遠慮ください。イラスト集寺田克也
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