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稀少品　デッドストック　未開封　ドリームキャスト　エルドラドゲート 全巻セット
商品番号 P16574517450
商品名

稀少品　デッドストック　未開封　ドリームキャスト　エルドラドゲート 全巻セット
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 38,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【稀少・デッドストック・未使用品】【商品状態】・長期保管による、全巻シュリンク未開封の未使用品になります。※保管等の影響により、シュリンク部分に僅かな微傷が生じている場合もございます。・収納ボックスにも外傷は少なく、比較的に綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/stage669097.html
http://narcologia.ru/goods/enquire786789.html
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