すぐ遊べます！Switch本体有機EL スマブラ　プロコントローラー2台　セット

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今年の3月にこちらで購入しましたがあまり遊ばなかった為、出品します。美品です。【お値下げ不可】【6点セット販売】・Switch有機EL本体・Switch用ソフトケース・スマブラ・プロコントローラー2台・サンディスクmicroSD128GB(入った状態)のセット販売になります。プロコントローラーにつきましてはビックカメラで一番人気のものを買いました。プロコントローラーは本体のみです商品については画像の物が全てになります。よろしくお願いします