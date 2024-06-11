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TWICE CD アルバム　まとめ売り　日本　トレカ　缶バッチ
商品番号 J44438991471
商品名

TWICE CD アルバム　まとめ売り　日本　トレカ　缶バッチ
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●内容・#TWICE（通常盤）CD、トレカ1枚・#TWICE2（通常盤）CD、トレカ1枚・#TWICE3（初回限定版B）CD、トレカ9枚、缶バッチ9個・CandyPop（通常盤）CD、トレカ1枚・WakeMeUp（通常盤）CD、トレカ1枚・BDZ（通常盤）CD・＆TWICE（通常盤）CD、トレカ1枚・FanFare（初回限定版A）CD、DVD、トレカ1枚・BETTER（初回限定版B）CD、トレカ1枚・KuraKura（通常盤）CD、トレカ1枚・PerfectWorld（初回限定版A）CD、DVD、トレカ1枚※BDZのみトレカがありません。ご了承ください※Candypopとwakemeupのトレカは写真4枚目の通り余分なところを切ったため少し黒い部分が残っています※#TWICE3とBDZ以外のトレカは付属のフォトブックの間に挟んでおります。★#TWICE3は送料を抑えるために（1枚目右の背景花柄の）ケースはつきません使用済みなので少しの汚れや傷も気になる方はご遠慮ください。即購入◎多少のお値下げは検討します#TWICE#TWICE2#TWICE3#CandyPop#WakeMeUp#BDZ#\u0026TWICE#FanFare#BETTER#KuraKura#PerfectWorld#TWICトレカ#TWICECD#TWICE缶バッチ
http://narcologia.ru/goods/cotton423561.html
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