MINERVA社会福祉士養成テキストブック 2、3、4

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商品詳細
「MINERVA社会福祉士養成テキストブック3」岩間伸之/福山和女/白澤政和定価:￥2800×３冊#岩間伸之#岩間_伸之#福山和女#福山_和女#白澤政和#白澤_政和#本#社会／社会・福祉自宅保管をご理解頂ける方にお譲りします。表紙に少し汚れありますが、中は状態悪くないです。
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