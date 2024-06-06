PICO 4 128GB ほぼ未使用

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商品詳細
PICO4128GB2ヶ月ほど前に購入し3回ほど使用しましたが、VR酔いが酷いため出品致します。本体に目立った傷や汚れはありません。付属品は全て揃っております。中の箱が若干破損していますが、使用に問題はありません。発送前にこちらで初期化作業をさせていただきます。中古品ということをご理解の上ご検討ください。
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