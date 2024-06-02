アガルート　司法試験・予備試験　総合講義１問１答　憲法・民法・刑法

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商品詳細
アガルートの予備試験、司法試験対策のための一問一答問題集3冊セットです。憲法 初版(2021)税込3520円民法 第２版(2020)税込2970円刑法 初版(2021)税込2750円3冊それぞれに赤シートがついています。書き込み等はありませんが、中古品であるため多少の使用感はあります。
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