トラブル・イン・マインド('86米)　廃盤　blu-ray

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商品詳細
「トラブル・イン・マインド('86米)」クリス・クリストファーソン/キース・キャラダイン/アラン・ルドルフ#クリス・クリストファーソン#キース・キャラダイン#アラン・ルドルフ#サスペンス#Bluray#Blu_ray#ブルーレイ#外国映画#海外ドラマ#廃盤#フィルムノワール田舎者の不良青年クープ(キャラダイン)は妻ジョージア(シンガー)とまだ赤ん坊の息子スクープを連れて大都会に出て、そこで暗黒街に引きずり込まれる。これを懸命に防ごうとする元警官にクリストファーソンが扮し、この駆け出しのヤクザの夫に全く省みられないジョージアへの思慕を募らせ、その心を得ようとする。現在amazonではblu-ray、DVD取扱いなし。コンディション良好です。詳細は写真よりご確認ください。他でも出品していますので、売り切れ時は削除、ご購入時でもキャンセルさせていただきます。あらかじめご了承ください。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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