雑誌『工藝』105号　支那陶画

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柳宗悦が1931年から1951年の間に発行した雑誌『工藝』の第105号です。雑誌『工藝』は日本民藝協会の機関誌で、思想家柳宗悦を中心に昭和6年1月に創刊され、昭和26年の120号をもって終刊しました。柳らが新しく見出した工芸品が次々と特集され、型染・織物・漆絵・版画など多彩な工芸手法で装幀されました。また、中の用紙は厳選された各地の手漉き和紙を使用し、さらに小間絵（挿絵）も芹沢銈介をはじめ民藝運動の同人たちが担当しました。【目次】用と美：柳宗悦物と文化：柳宗悦古い品物と新しい品物：柳宗悦民藝館の蒐集：柳宗悦材料の問題：村岡景夫今月の挿絵：柳宗悦書物と書肆附、「茶と美」特装本に就て・「茶と美」特装版購読者に：柳宗悦編輯後記柳往事盛況の由。「予て計画の日独交換民藝展は、独蘇開戦で一時中止の止むなきに至ったが、仏印との交換展の話が持ち上がっている。同人近況一束。民芸館寄付報告川上澄生作版画「じゃがたら文」杉山壽栄男氏蒐集アイヌ民藝品・本館蔵初期大津絵・大展観・日本民藝館会員募集川上澄生作版画册「じゃがたらぶみ覚書」・日本民藝協会川上澄生木版絵物語「ランプ」・前川千帆大判画集「浴泉譜」・「書窓」製本之輯・書窓版画帳十連聚香墨紙筆・法帳其他・西欧工藝・鳩居堂全三冊予約募集・アイヌ芸術・第一青年社・金田一京助杉山寿栄男共編、「工藝」柳宗悦著・創元社月刊民藝29号装幀：鈴木繁男小間絵：芹沢銈介本文用紙：武州小川#柳宗悦#棟方志功#芹沢銈介#三代澤本寿#雑誌工藝#日本民藝館