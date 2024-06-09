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商品詳細
収録曲01渚の歓喜／應蘭芳02火遊びのブルース／應蘭芳03ヨコハマ物語／中川浩夫とアンジェラス04花の対抗試合／倉丘伸太郎05硬派銀次郎／山田銀次郎（セリフ：川島千代子）06奇跡は起こらなかった－「１７才の絶唱」より／セッちゃんとぼく07どうしたの／マハロ・エコーズ08変な串かつ教室／屋台のおっさん09痛い痛い痛いのよ／應蘭芳10 背中のほくろ／應蘭芳11 青い靴のブルース／應蘭芳12 恋の赤坂／チャーリー＆マッシー13 わたしゃ人生大学生／フランク永井14 最終電車に乗る女／水沢夕子15 竜馬音頭／奥田清
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應 蘭芳 渚の歓喜 火遊びのブルース レコード
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